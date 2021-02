Gattuso cambia la difesa, ancora un dietrofront col Genoa

Gennaro Gattuso ha deciso di puntare su una difesa con quattro uomini per il match di Serie A di sabato col Genoa.

Sarà una difesa di nuovo a quattro quella che Gennaro Gattuso proporrà col Genoa. Dunque verrà abbandonato il modulo con tre difensori centrali e due esterni bassi a centrocampo, per puntare di nuovo su una retroguardia con quattro difensori. Quindi in Genoa-Napoli Gattuso dovrebbe puntare di nuovo sul 4-3-3. In verità l’allenatore dopo il match con l’Atalanta aveva dato una motivazione tattica al perché aveva deciso di passare alla difesa a tre in Coppa Italia. Il tour de force a cui è sottoposto il Napoli aveva imposto di far riposare alcuni calciatori chiave nel 4-3-3 come Zielinski ed Elmas e questo aveva fatto propendere per un modulo più accorto. Ora Gattuso lancia di nuovo una difesa a quattro con il Genoa, partita molto complicata dato che la cura Ballardini sta funzionando alla perfezione.

Per continuare a lottare per la Champions League, però, il Napoli ha bisogno di punti anche con il Genoa. Certo in questo campionato in cui si gioca ogni tre giorni può succedere sempre di tutto. Basta dare uno sguardo in giro per l’Europa per vedere clamorosi risultati negativi anche per squadre come Barcellona, Liverpool o Bayern Monaco. Insomma il modulo, la difesa, Gattuso, non sono solo l’unico problema da affrontare in una stagione davvero molto complicata da molti punti di vista. Corriere dello Sport sottolinea il cambio di modulo da parte di Gattuso in Genoa-Napoli, partita valida per la 21a giornata di Serie A da giocare allo stadio Lugi Ferraris di Genova.