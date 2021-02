Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso hanno deciso di abbandonare il discorso contratto, tutto bloccato da settimane.

Il Napoli ora più che mai ha bisogno di stabilità e serenità, il tour de force è senza fine e quindi servono tutte le energia fisiche e mentali per affrontarlo. Lo sanno anche Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso che di contratto praticamente non stanno più parlando. Secondo Gazzetta dello Sport la decisione sul rinnovo contrattuale del tecnico del Napoli è oramai in standby. Il tutto fa pensare che la decisione sia oramai presa e che quindi il contratto di Gattuso non sarà rinnovato, per volontà di entrambe le parti. A fine stagione ognuno andrà via per la propria strada, ma per il momento è necessario continuare a remare tutti dalla stessa parte, con l’unico interesse del Napoli e della maglia azzurra.

Qualificazione Champions

Raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions League è quello che chiede De Laurentiis al tecnico Gattuso ed alla squadra. Il Napoli è ancora in corsa per questo obiettivo, così come lo è per quello della finale di Coppa Italia ed Europa League. Dunque niente dialogo sul contratto tra De Laurentiis e Gattuso, ma almeno una unione di intenti per centrare il vero obiettivo stagionale. Poi il futuro di Gattuso verrà vagliato ancora, anche se la strada sembra già presa da tempo. Una soluzione che è apparsa abbastanza chiara in queste ultime settimane, in cui Gattuso si è lasciato andare a qualche intervento che ha messo in chiaro tutto il suo malessere, facendo capre che il rinnovo era discorso oramai andato. I contratti della SSCN sono sempre molto lunghi, ma in questo caso l’annuncio doveva arrivare già a Natale ed i continui slittamenti hanno cominciato a creare più di qualche dubbio. Sensazioni che con il tempo e con le parole, sono diventati qualcosa di concreto.