Repubblica – Due novità in difesa per il Napoli col Genoa

Il Napoli a Genoa dovrà fare a meno di Koulibaly causa Covid 19, maglia da titolare per Maksimovic, in porta si rivede Alex Meret.

Gennaro Gattuso punta di nuovo sul cambio di modulo e la difesa a quattro per la gara di Serie A Genoa-Napoli. La positività al Covid 19 di Koulibaly ha spinto Gattuso a tornare di nuovo al 4-3-3. Il posto del senegalese in difesa verrà preso da Maksimovic così come conferma Repubblica che scrive: “Due le novità in difesa: Mario Rui riprende il suo posto sulla fascia mancina, Maksimovic sostituirà Koulibaly. Confermati Di Lorenzo, Manolas e soprattutto Ospina in porta: l’ultima apparizione di Meret risale alla disfatta di Verona, la gara che ha aperto la crepa tra De Laurentiis e Gattuso sul futuro. Ma la priorità è il presente. Con il Napoli che dovrà fronteggiare pure l’emergenza Covid“.