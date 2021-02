Gennaro Gattuso pensa di far partire Lorenzo Insigne dalla panchina nella sfida tra Napoli e Genoa, il capitano è reduce da un infortunio.

Lorenzo Insigne non sarà titolare nella formazione di Gattuso che sfida il Genoa al Luigi Ferrarsi sabato alle 18.00. Secondo Corriere dello Sport il tecnico del Napoli ha oramai presi la sua decisione su Insigne che è uscito per una botta dalla sfida con l’Atalanta, nonostante la telecronaca Rai parlasse di bocciatura. Il capitano del Napoli ieri ha svolto solo parte del lavoro con il gruppo al centro sportivo di Castel Volturno, ma secondo il quotidiano sportivo questo non è l’unico aspetto che spinge Gattuso a far partire Insigne dalla panchina. Insigne non parte titolare con il Genoa perché il tecnico ha notato una “certa stanchezza psicofisica tra l’altro inevitabile considerando sia la serie interminabile di impegni ravvicinati, sia il gran lavoro di Lorenzo: l’enorme sacrificio in fase difensiva, coniugato alla regia della manovra offensiva, comincia a pesare. A maggior ragione dopo sei tiratissime partite consecutive dal primo minuto“.

Insigne non sarà l’unico assente lella formazione titolare del Napoli che affronta il Genoa. Gattuso deve fare i conti con molte assenze, come quella di Mertens, Fabian Ruiz, Koulibaly e Ghoulam. Inoltre nemmeno Osimhen è nelle migliori condizioni fisiche.