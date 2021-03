Telemundo: “La Juventus vuole Lozano per la prossima stagione”. Arriva la risposta di De Laurentiis .

La Juventus su Lozano per la prossima stagione, secondo Telemundo il club bianconero è interessato al fantasista del Napoli.

Telemundo, emittente tv messicana ha lanciato una bomba destinata a far discutere i tifosi azzurri:

“La Juventus vuole Lozano per la prossima stagione”.

Secondo la televisione messicana il club bianconero se dovesse cedere Dybala piomberebbe su Lozano.

Aurelio De Laurentiis non farà affari con i bianconeri, il caso Milik, è emblematico. Il patron del Napoli alzerà immediatamente un muro onde evitare di cedere Lozano ai bianconero.

Lozano, con l’arrivo di Gattuso è letteralmente esploso, e il valore del suo cartellino, oggi è già superiore ai 50 milioni spesi dal Napoli per portarlo via dal PSV. Per questi motivi l’idea Lozano per la Juventus è destinata a fallire sul nascere.

Lozano a Napoli si trova benissimo, come ha spiegato il console onorario del Messico a Napoli, Luciano Cimmino, ai microfoni di radio Punto Nuovo:

“Lozano è un ragazzo d’oro. È giovanissimo e vive per la sua famiglia, ma quando si è così giovani bisogna dare il tempo di ambientarsi. Il trasferimento a Napoli non è stato semplice. Ma quando ha colto gli aspetti di Napoli in comune con il Messico è cresciuto tantissimo. Un suo grande tifoso è l’ambasciatore del Messico a Roma e lo sente continuamente. Abbiamo apprezzato la sincerità di questo ragazzo, che vive per la sua famiglia”.