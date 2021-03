Ospina infortunio alla mano: I tempi di recupero. Juve a rischio

Ospina, infortunio alla mano. Il portiere colombiano si è fatto male nel corso dell’allenamento. Altra tegola per Gennaro Gattuso, il tecnico perde un giocatore fondamentale nel momento peggiore. Il Napoli è impegnato nella corsa Champions e Gattuso sperava di concludere la stagione con al rosa al completo.

Durante l’allenamento odierno, come ha spiegato la Ssc Napoli con una nota ufficiale: Ospina ha subito un infortunio alla mano, con infrazione un’infrazione del quarto dito, come hanno evidenziato gli esami diagnostici.

Ospina salterà la sfida contro il Crotone di Serse Cosmi ed è in forte dubbio per il recupero della gara contro la Juventus.

LA NOTA DELLA SSC NAPOLI SU OSPINA.

Ecco la nota diramata dal calcio Napoli: “David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana“.

I numeri di Ospina in questa stagione

Ospina è sempre stato in ballottaggio con Meret per una maglia da titolare. Il 32enne portiere colombiano, titolare nelle ultime tre gare di Serie A, ha collezionato in totale 22 presenze (15 in campionato) tra tutte le competizioni.

Gattuso ha preferito puntare su Meret tra i pali 18 volte (12 in Serie A).