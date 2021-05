Napoli-Udinese: dove vederla in tv, le formazioni. Lozano titolare, due cambi per Gattuso

Napoli-Udinese scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona con motivazioni totalmente diverse: la squadra partenopea è in piena lotta per la qualificazione Champions League, mentre i friulani sono già salvi. Ci sarà dunque una carica emotiva diversa, ma la squadra di Gattuso deve stare sempre attenta perché gli scivoloni sono sempre dietro l’angolo.

Napoli-Udinese: canale tv e streaming

Partita : Napoli-Udinese

: Napoli-Udinese Data : 11 maggio 2021

: 11 maggio 2021 Orario : 20.45

: 20.45 Canale Tv : Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Le formazioni

Il Napoli arriva al match con l’Udinese con l’emergenza difesa ancora in atto. Koulibaly è infortunato, Maksimovic è ancora alle prese con il Covid 19. Fuori per infortunio anche Dries Mertens in attacco. Nella formazione del Napoli sarà confermato Meret tra i pali. Difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Manolas sicuri di un posto mentre a sinistra Mario Rui è in vantaggio su Hysaj per giocare titolare. A centrocampo Demme e Fabian Ruiz sono confermati, così come Zielinski, Insigne e Osimhen in attacco. A destra Lozano titolare al posto di Politano.

Gotti sembra aver sciolto il dubbio per la punta centrale: giocherà Okaka. L’Udinese si schiererà ancora con il 3-5-1-1. In porta c’è Musso, in difesa giocherà De Maio con Bonifazi e Nuytincki. Centrocampo confermato con Molina, De Paul, Walace e Stryger Larsen, Arslan.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.