Troppo Napoli per l’UIdinese, esuberante e dilagante alla ricerca della qualificazione Champions. Nulla ha potuto la squadra friulana incapace di arginare la voglia e la qualità offensiva della squadra di Gattuso. Osimhen non segna ma risulta comunque tra i migliori.

Napoli-Udinese 5-1 una manita dal sapore di Champions.

Il Napoli continua a dominare in casa e segna ancora una volta cinque gol, stavolta alla malcapitata Udinese, arrivata al Maradona già in vacanza. Cinque gol, cinque marcatori diversi. E’ una cooperativa del gol quella di Gattuso, che meriterebbe la riconferma e non di essere invece ormai a un passo dall’addio per una decisione presa mesi fa quando gli infortuni falcidiavano i partenopei.

La qualificazione in Champions è davvero vicina. Senza troppi calcoli, gli azzurri sono padroni del proprio destino e con due vittorie contro le già salve Fiorentina e Verona l’obiettivo sarà centrato. E potrebbe bastare anche di meno qualora la Juventus, ora lontana quattro punti, dovesse perdere punti per strada (il calendario bianconero non è certo facile).

Le combinazioni a 180′ dalla fine del campionato sono tante, la maggior parte però vedono proprio il Napoli tra le favorite. La squadra sta benissimo, segna senza soluzione di continuità e ha una discreta tenuta difensiva: Osimhen è devastante anche se non segna, ci pensano Zielinksi, Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo e soprattutto il solito Insigne, che non voleva essere da meno e che ha messo la zampata al 90′.

Una vittoria inequivocabile che potrebbe essere davvero l’ultimo o il penultimo ostacolo verso la Champions. I segnali sono positivi, l’unica piccola problematica per questa squadra che sembra non avere limiti è la cabala: tre anni fa ci fu una sfida tra Juventus e Inter al sabato e poi Fiorentina-Napoli l’indomani, proprio come fra pochi giorni. Quella volta i ragazzi allora guidati da Sarri persero il famoso scudetto nell’hotel di Firenze, questa volta gli azzurri dovranno tapparsi le orecchie e isolarsi da quanto succede nel derby d’Italia.

Video gol Napoli-Udinese 5-1

Il video con i gol di Napoli-Udinese 5-1, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Maradona dominio degli azzurri che passano in vantaggio con Zielinski, quindi pochi minuti dopo raddoppia Fabian Ruiz. Okaka prima dell’intervallo accorcia le distanze, nella ripresa c’è gloria per Lozano, Di Lorenzo e Insigne. In alto e di seguito le immagini salienti della sfida.

ZIELINSKI

FABIAN

Okaka

LOZANO

DI LORENZO

INSIGNE

Il tabellino di Napoli-Udinese 5-1 (primo tempo 2-1)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (Dal 84′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (Dal 84′ Demme); Lozano (Dal 76′ Politano), Zielinski (Dal 76′ Elmas), Insigne; Osimhen (Dal 71′ Mertens). All. Gattuso

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao (Dal 54′ Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (Dal 76′ Samir); Molina, De Paul, Walace (Dal 54′ Forestieri), Makengo (Dal 86′ Palumbo), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (Dal 76′ Micin). All. Gotti

Arbitro: Calvarese

Gol: 28′ Zielinski (N), 31′ Fabian Ruiz (N), 41′ Okaka (U), 57′ Lozano (N), 66′ Di Lorenzo (N), 91′ Insigne (N)

Assist: Zielinski, De Paul

Ammoniti: Bonifazi

Napoli-Udinese 5-1: La statistica

100 – Con il gol di Lorenzo Insigne, il Napoli ha raggiunto quota 100 reti in questa stagione, considerando tutte le competizioni: meno soltanto dell’Atalanta (104) tra le squadre italiane.