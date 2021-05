Bosco: “Osimhen non avrebbe mai fatto un gol come Okaka”, super risposta di Del Genio

Victor Osimhen non è andato in rete contro l’Udinese ma la sua prestazione viene applaudita dalla critica. Eppure c’è chi ci continua a trovare il pelo nell’uomo nelle prestazioni del nigeriano. E’ il caso dell’operatore di mercato Christian Bosco che alla trasmissione televisiva Si Gonfia la Rete su Tele A parlando di Osimhen dice: “Il nigeriano del Napoli ha ampi margini di miglioramento. Ad esempio penso che un gol come quello di Okaka segnato ai danni del Napoli, non lo avrebbe mai realizzato. L’attaccante dell’Udinese è stato bravissimo a proteggere il pallone, girarsi e battere Meret“.

Durante la trasmissione arriva anche la risposta di Paolo Del Genio che ironicamente dice: “A questo punto credo che Napoli e Udinese stiano imbastendo una trattativa per portare Okaka al Napoli, dando trenta milioni di euro più Osimhen ai friulani. Mi chiedo – aggiunge Del Genio – come si possano dire certe cose. Osimhen sta facendo veramente delle cose straordinarie e comunque non mi pare che il gol di Okaka sia servito a molto“.