Sky – De Grandis: “Osimhen tante occasioni sprecate, gli manca qualcosa”

Victor Osimhen non ha segnato contro l’Udinese ma è stato comunque autore di un’ottima prestazione. Il calciatore nigeriano, nonostante gli infortuni ed il Covid, ha già raggiunto la doppia cifra in campionato, con delle statistiche veramente super. Nonostante tutto secondo Stefano De Grandis di Sky al nigeriano manca ancora qualcosa: “Osimhen nel primo tempo con l’Udinese ha avuto tre occasioni ma non ha segnato” dice il giornalista che aggiunge: “Sicuramente è stato importantissimo in fase offensiva, ma non ha quel tocco vellutato davanti al portiere, anzi lo colpisce spesso quando si trova davanti all’estremo difensore avversario”. Secondo De Grandis, Osimhen quando segna non lo fa di giustezza ma di “potenza. Il primo gol del Napoli è praticamente suo ma lo segna Zielinski“.

Quando gli viene chiesto un paragone il giornalista di Sky dice: “Mi ricorda Faustino Asprilla, anche se era più tecnico. Weah come Osimhen? Il calciatore ex Milan era più simile a Lukaku per potenza fisica, non una gazzella come Osimhen. Peccato che il nigeriano sia mancato al Napoli, anche se non sono sicuro che con lui in campo avrebbe potuto competere per lo scudetto”.