Finale Coppa Italia: finalmente i tifosi allo stadio, ecco come

Finalmente tornano i tifosi allo stadio: per la Finale di Coppa Italia 4300 tifosi hanno potuto guardare la partita entrando al Mapei Stadium. All’interno della struttura che ospita il match tra Juventus e Atalanta sono potuti entrare il 20% dei tifosi rispetto alla capienza effettiva dello stadio. E’ comunque un modo per ripartire per il calcio ed in generale per la vita normale. Bellissimo sentire di nuovo i cori dei tifosi ed anche le voci al momento di un tiro sbagliato o di una bella giocata.

Finale Coppa Italia: come sono entrati i tifosi allo stadio

Per entrare al Mapei Stadium di Regio Emilia è stato necessario scarica l’app gratuita Mitiga. Una volta registrati bisognava confermare l’auto-dichiarazione dello stato di salute e bisogna fare un tampone rapido. I tifosi hanno potuto assistere alla finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus portano un test negativo fatto nelle ultime 48 ore in uno dei centri convenzionati, oppure attestando di essere stati vaccinati. I posti per assistere alla fine di Tim Cup sono terminati in pochissimo tempo, grazie anche al lavoro capillare con cui sono stati svolti i tamponi. I centri convenzionati fanno sapere di aver ricevuto un boom di tamponi nelle ultime ore, proprio per i tifosi che volevano vedere la partita.