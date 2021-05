Cose dell’altro monte: direbbe Oscar Di Maio, noto comico napoletano. Qualche buontempone dell’informazione italica se l’è presa con Mihajlovic che aveva predetto le designazioni arbitrali per Bologna – Juventus. Invece di porsi le giuste domande sull’arbitraggio di Massa in Coppa e sul repentino impiego ancora di Valeri per la Juventus, si attacca Mihajlovic per l’innocente previsione fatta ancor prima che Massa e Valeri ne combinassero di tutti i colori in Coppa Italia. Vuoi vedere che ora è colpa di Sinisa Mihajlovic e non degli arbitri designati da Rizzoli.

Ma passiamo oltre. Per quanto combinato poi da Massa in Coppa Italia, il web già in anticipo aveva fatto sentire il suo dissenso per la designazione; alcuni siti e anche Napolipiu.com ne avevano riportato pure le gare dirette con la Juventus. E i resoconti non erano affatto favorevoli alla designazione di Massa per una gara tanto importante. Mihajlovic l’ha azzeccata ma non ci voleva un chiaroveggente per anticipare certe designazioni in un torneo dove sempre gli stessi arbitri dirigono determinate partite.

Dopo l’eccellente prestazione di Crotone – Juventus, IV giornata, il bravissimo Fourneau non ha toccato praticamente più palla, solo 9 gare dirette in A. Fourneau non ha più diretto la Juventus in campionato. Prima della finale di Coppa, Massa è stato utilizzato per 17 volte in campionato e per ben 4 volte ha diretto la Juventus, combinandone di tutti colori con la Lazio fra andata e ritorno e col Sassuolo senza mai essere fermato. Su proteste juventine, La Penna (Juventus – Fiorentina) e Abisso (Juventus – Benevento) non hanno potuto fischiare in Serie A per 5 giornate ciascuno. Nel popolo del web senza voce c’è tanto più fosforo di quanto si pensi, anche l’aver capito che dopo Udinese – Juventus Chiffi è diventato ormai insostituibile.