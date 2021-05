Mihajlovic il ‘veggente’ arriva un’altra anticipazione su Bologna-Juventus

La Juventus deve per forza battere il Bologna e sperare che una tra Milan e Napoli faccia un passo falso, se vuole qualificarsi alla prossima Champions League. Gli uomini di Pirlo hanno dimostrato in questa stagione di non essere irresistibili, tanto che al momento occupano la quinta posizione in campionato. Ecco perché anche la sfida col Bologna può nascondere delle insidie per i bianconeri. Solo qualche giorno fa Mihajlovic aveva parlato della sfida decisiva per la Juventus e ancora prima che fossero indicate le designazioni aveva fatto i nomi di due arbitri che potevano arbitrare il match. Alla fine entrambi gli arbitri nominati da Mihajlovic saranno presenti in Bologna-Juventus: Valeri sarà il direttore di gara e Giacomelli andrà al Var.

Oggi Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa e quando gli hanno chiesto dell’importanza della partita contro Una Juve tecnicamente superiore, il tecnico del Bologna ha detto: “Credo che Bologna-Juventus sarà la gara più vista della Serie A. Loro sicuramente saranno motivatissimi perché hanno l’ultima chance per qualificarsi alla Champions League. Nelle ultime partite hanno messo in campo tanta intensità. Noi – aggiunge Mihajlovic – cercheremo di fare la nostra partita cercando di essere sempre presenti, mentalmente e fisicamente“.

Poi il tecnico si lascia andare ad un altro pronostico: “Spero che sarà una partita combattuta. Ieri sono andato a fare una visita di controllo in ospedale e mi hanno dovuto addormentare… Mi hanno svegliato nel momento in cui stavo sognando che Dybala stava per tirare il rigore per la Juve, sullo 0-0. Non so com’è finita, chissà se questo sogno significa qualcosa“.