Galtier ha detto si al Napoli: Se sfuma Allegri arriva il francese

Galtier al Napoli se sfuma Allegri. Corsa a due per la panchina del Napoli, secondo quanto rivelato da Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport, De Laurentiis dopo aver mollato Conceicao starebbe stringendo i tempi per avere uno tra allegri o Galtier. Il giornalista ai microfoni di radio kiss kiss Napoli ha riportato le ultime notizie sul prossimo allenatore dei partenopei:

NAPOLI: ALLEGRI O GALTIER

“Se sfuma Allegri, Galtier è in pole su Spalletti e Inzaghi. Sarri non è stato mai contattato. Poche ore fa un agente francese molto vicino, mi ha chiamato: “Caro Ciro, sta succedendo qualcosa”. Galtier aveva da tre settimane un accordo con il Nizza per un triennale. Addirittura mi avevano detto che mercoledì, domani, il sito del Nizza annunciava il comunicato dell’arrivo di Galtier. Ma pare che il tecnico abbia detto si a De Laurentiis sulla base di un biennale.

Lo scenario del Napoli è cambiato stamattina, ieri notte, vi posso garantire: il club aveva raggiunto un accordo con Jorge Mendes, aveva definito praticamente Conceicao. Poi cosa è successo? Sinisa Mihajlovic dopo Benitez era il nuovo allenatore del Napoli, poi va da De Laurentiis e scopre che il biennale è uno più uno. Sinisa si inalberò e saltò tutto, dopo che Emery disse di no, prese Sarri. In questo momento stiamo vivendo quello che è successo ai tempi di Sarri. Andò su Spalletti che disse no, poi saltò Mihajlovic, saltò Emery e prese Sarri che era ad un passo dal Cagliari“.

GATTUSO VERSO LA LAZIO

Venerato ha poi aggiunto: “Gattuso alla Lazio? Domani vertice in casa Lazio, Lotito è infuriato con Inzaghi, Simone è infuriato con il presidente. In teoria diremmo che forse salta, ma ricordatevi di Mazzarri. Tutti demmo per scontato l’arrivo di Gasperini, il giorno dopo De Laurentiis vide Walter, gli fece vedere il contratto di Gianpiero e lui rinnovò. Magari domani sera esce il comunicato di rinnovo della Lazio. Juventus? Tra oggi e domani decideranno il futuro di Pirlo, e se prendere Zidane o Allegri“.