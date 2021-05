Sky: “Napoli salta pure Galtier, va al Nizza era la sua priorità”

Il nuovo allenatore del Napoli non sarà nemmeno Christophe Galtier a dirlo è Fabrizio Romano di Sky. Secondo quanto ha scritto su twitter il giornalista non Galtier ha scelto di allenare il Nizza e quindi non andrà al Napoli. A quanto pare il tecnico francese già da aprile scorso aveva dato la priorità al Nizza, anche se lui stesso ha ammesso di avere la possibilità di allenare il Napoli. Per Sky manca davvero pochissimo per Galtier al Nizza in pratica “solo gli ultimi dettagli da correggere” poi firmerà il nuovo contratto che dovrebbe essere ufficializzato entro giovedì.

Nuovo allenatore Napoli: ultime notizie

Aurelio De Laurentiis ha detto di aver scelto il nuovo allenatore del Napoli, ma ha depennato Conceicao. Secondo quanto ammesso dal patron del Napoli alla stampa portoghese il tecnico del Porto non è mai stato un obiettivo del Napoli, anche Corriere dello Sport aveva parlato di un annuncio praticamente imminente da parte del club partenopeo. A questo punto bisogna ancora attendere per capire chi sarà il nuovo tecnico anche se il nome di Massimiliano Allegri riprende di nuovo quota. Dalle ultime indiscrezioni, pare che il tecnico livornese sia sempre stato quello più vicino al Napoli di De Laurentiis. Resta ancora viva pure la pista Luciano Spalletti, mentre sembra ancora lontano Maurizio Sarri anche se molti tifosi sognano un suo ritorno in azzurro.