Maksimovic vuole restare al Napoli, innmorato della città

Nikola Maksimovic innamorato di Napoli, vorrebbe restare anche se svincolato. Il calciatore non ha rinnovato il contratto con il Napoli e può firmare per qualsiasi società, ma secondo quanto scrive Corriere dello Sport vorrebbe restare in azzurro. Fino ad ora non è arrivato il rinnovo di Maksimovic anche per la richiesta di ingaggio molto alta del calciatore. Se vuole restare sicuramente dovrà abbassare le pretese, altrimenti Aurelio De Laurentiis difficilmente cederà, anche perché le prestazioni del difensore non sono sempre state eccellenti.

Anche la famiglia Maksimovic vuole Napoli

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla volontà del difensore di restare in azzurro:

Dicono che ami la città alla follia, almeno quanto la squadra, e soprattutto raccontano che la sua famiglia, i suoi bimbi e sua moglie, non facciano altro che piangere all’idea di salutare. Di traslocare. Un fastidio? Macché, un colpo spaccacuore: perché Maksimovic e i suoi hanno o forse a questo punto avevano scelto Napoli per vivere. Perché rompere con il club così presto? Un errore che il difensore ha riconosciuto ma non metabolizzato: tornerebbe indietro al volo, se potesse.

Intanto il club in questo momento è impegnato soprattutto nella ricerca di un nuovo allenatore. Sarà anche il tecnico che siederà sulla panchina azzurra a scegliere i calciatori che vorrà avere in rosa. Ovviamente darà delle indicazioni sui ruoli e le caratteristiche e magari farà qualche nome che la società cercherà di prendere sul mercato. Anche se per il club di De Laurentiis, con la Filmauro con i conti in rosso, non sarà semplice operare sul mercato, vista la mancata qualificazione in Champions League.