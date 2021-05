Corriere dello Sport svela: “Conceicao confermato da De Laurentiis”. Il retroscena

Corriere dello Sport svela la fonte che gli ha indicato Sergio Conceicao come nuovo allenatore del Napoli: è stato Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano sportivo ricostruisce le fasi che hanno portato all’annuncio del nuovo allenatore del Napoli, poi smentito seccamente dal patron azzurro in una intervista con i giornalisti portoghesi.

Ricostruendo, si può separare l’opinione di fatti dell’era moderna e procedere: alle tredici di lunedì, Sergio Conceiçao diventa di fatto il tecnico del Napoli, lo dice Aurelio De Laurentiis (in italiano) al cronista, introducendo anche all’imminente presentazione da celebrare tra mercoledì e giovedì – cioè oggi o domani – nelle ampie sale di un noto ed elegante albergo di Roma: «È lui, comunque».

Pistocchi: “Ecco perché Conceicao non è andato al Napoli”

Intanto anche Maurizio Pistocchi ha commentato il mancato arrivo di Conceicao al Napoli. Il giornalista indica i due motivi per cui non è andato in porto l’affare con il tecnico portoghese:

contrariamente a quanto scrive il Corriere dello Sport, De Laurentiis non ha mai parlato personalmente con il tecnico. L’allenatore preferisce una squadra in Champions Il contratto e la parte economica non c’entrano.

A questo si attende il nome del nuovo allenatore del Napoli che proprio De Laurentiis dice di aver già bloccato. Lo dice parlando alla stampa portoghese, mentre in Italia continua il silenzio stampa.