Dalla Spagna: La Uefa può escludere Juventus, Real Madrid e Barcellona dalla Champions League

In Spagna sono sicuri la Uefa può escludere dalla Champions League Juventus, Real Madrid e Barcellona. Ieri è stata emessa una nota in cui si annuncia un procedimento disciplinare nei confronti dei tre club che ancora sono all’interno del progetto Superlega. Un passaggio che anticipa altre azioni da parte dell’Uefa che sta studiando la punizione per i tre club che vogliono continuare a portare avanti la propria idea di calcio. Ufficialmente Juventus, Real Madrid e Barcellona non sono mai uscite dalla Superlega e questo dovrebbe portare anche a problemi in campionato. Gravina, infatti, aveva parlato di esclusione, ma al momento siamo solo alle chiacchiere.

Juventus, Real Madrid e Barcella fuori dalla Champions: i tempi del processo

A rilanciare la notizia di una punizione per i tre club che ancora sono in Superlega sono Marca e Cadena Cope. Il processo durerà almeno un mese ed alla fine dello stesso si saprà quale sanzione verrà imposta a Real Madrid, Barcellona e Juventus. “La punizione più dura potrebbe portare all’espulsione di questi tre club dalla Champions League per una o due stagioni , oltre a una pesante multa finanziaria” scrive Marca nella sua edizione online.

Spettatori interessati di questa vicenda sono sicuramente Napoli, Real Sociedad e Betis che andrebbero a sostituire Juve, Real Madrid e Barcellona se dovessero essere escluse dalla Champions League.