Si avvicina la squalifica della Uefa per la Juve e per le altre squadre della Superlega. Ne è convinto anche il giornalista Tancredi Palmeri che conferma quanto scritto nella giornata di ieri da Dagospia. Si parla con insistenza di una squalifica delle tre squadre che ancora sono all’interno della Superlega, ovvero Juventus, Real Madrid e Barcellona. Aleksander Ceferin ha sempre voluto utilizzare il pugno duro, ma i tre club sono pronti a dare battaglia legale.

Intato Palmeri sulla squalifica della Juve dice: “Il giorno del giudizio sta per arrivare: la squalifica della Juventus, con Real e Barça, è imminente“. L’inviato di Bein Sports svela anche i tempi della giustizia sportiva per quanto riguarda l’azione della Uefa contro la Superlega: “Deve sicuramente arrivare la sentenza della Commissione Disciplinare entro il 22 giugno, inizio dei preliminari della nuova Champions, ma l’Uefa – pur non avendo diretta influenza sulla commissione – ha fatto sapere che sarebbe utile che il pronunciamento arrivasse entro il 9 giugno. comunque due giorni prima dell’inizio dell’Europeo, proprio poiché vuole evitare che la notizia oscuri la competizione in corso“.

Uefa: Squalifica Juve dalla Champions

Secondo Palmeri la squalifica per i tre club della Superlega non è automatica ma visto con quanta determinazione si è portata avanti “questa tesi a livello mediatico risulta difficile pensare ad una sanzione più lieve. Juve, Barcellona e Real Madrid, rischiano l’esclusione per due anni dalla massima competizione europea“.

La squalifica per la Juve è anche “dettata dal fatto che i 3 non abbiano fatto nessun passo politico con la Uefa: ammesso che sarebbe valso a qualcosa, ma anche così la Uefa si è determinata sempre di più all’andare dritta, e le tempistiche di costituzione della commissione – subito dopo la fine dei campionati – fanno esattamente presagire l’esclusione“.