Dall’Olanda: “Napoli interessato Schuurs, è migliore di Senesi”

Per Schuurs è il nome nuovo per il calciomercato del Napoli. Secondo il giornalista Mike Verweij il calciatore interessa al Napoli ma “non posso confermare che c’è una trattativa“. Oggi Tuttosport ha fatto sapere che c’è stato addirittura un incontro esplorativo con gli agenti del calciatore. “Ciò che è certo è che il giocatore è impegnato negli Europei Under 21 e stasera gioca la semifinale, ovviamente non può firmare al momento.

Uno dei talenti maggiori del calcio olandese nel suo ruolo. Fa parte di una famiglia immersa nello sport: è figlio di un ex giocatore di pallamano professionista, la sorella è una giocatrice professionista di tennis. Lui è un ottimo difensore, pur non scendendo sempre in campo ha giocato molto bene in Champions League contro Liverpool e Atalanta e tutti ne hanno parlato molto bene, ha impressionato tutti. Giocatore giovane, che si sta forgiando e che mostra un grande potenziale, solo ora si è affacciato al palcoscenico dell’Under 21 olandese“.

Secondo Verweij, Schuurs è un profilo importante per il Napoli anche se “deve migliorare tanto ma ha grosse prospettive. Si era già vociferato di un interesse concreto del Liverpool. Il Napoli può essere un grande club e una soluzione che possa accontentare il giocatore, ovviamente l’Ajax vuole tenerlo e quindi se dovesse venderlo sarebbe per un prezzo alto.

Può diventare più forte di De Ligt o di Senesi? De Ligt è sicuramente più forte e navigato ma Schuurs può diventare dello stesso livello. Senesi ha giocato due stagioni molto interessanti, è un vero difensore argentino. Se il Napoli cerca squisitamente un difensore allora Senesi va meglio ma nel pacchetto completto Schuurs è un giocatore migliore“.