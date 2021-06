Marek Hamsik vicino ad un club turco, trattativa avanzata

Marek Hamsik al Trabozonspor in Turchia. L’ex centrocampista del Napoli è pronto a lasciare il Goteborg, squadra in cui ha giocato negli ultimi mesi dopo aver lasciato la Cina. Il calciatore slovacco è impegnato con la sua nazionale per gli Europei, ma dopo questo impegno è pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Secondo le ultime indiscrezioni la trattativa tra Hamsik ed il Trabzonspor è molto avanzata. Lo slovacco a 33 anni è ancora integro fisicamente ed ha ancora voglia di continuare a giocare, anche perché il suo talento non è in discussione.

In Italia non ha mai voluto accettare altri trasferimenti, anche se tentato da Juventus e Milan, ma ha sempre deciso di non vestire altre maglie della Serie A proprio per rispetto al Napoli. Lo slovacco è legatissimo alla città ed ai tifosi che hanno sempre ricambiato l’affetto. Ora il Trabzonspor offre ad Hamsik l’opportunità di un’altra avventura, questa volta nel campionato turco. Il giocatore ha un contratto in scadenza con il Goteborg che molto probabilmente non sarà rinnovato, anche perché il club turco sta pressando il centrocampista slovacco per portarlo a Trebisonda in Super Lig.