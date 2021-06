Gazzetta – Il Napoli su Zyech del Chelsea ma c’è pure il Milan

Calciomercato Napoli con interessamento per Hamik Zyech del Chelsea. Il giocatore ha 28 anni ed a Londra sta trovando pochissimo spazio, per questo vuole cambiare aria. Zyech è un trequartista che si può adattare anche come ala destra. Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli si è interessato a Zyech nelle ultime settimane, ma deve battere la concorrenza del Milan. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Anche il Napoli si è avvicinato a Ziyech, tuttavia il nazionale marocchino preferisce la soluzione milanista. Ma il Chelsea è entrato nell’ordine di idee che questo trasferimento può avvenire soltanto in prestito? La questione è delicata, c’è bisogno di tempo perché decolli una trattativa vera e propria. Si comprende bene, perciò, come la pratica sia ancora ai primi passi. Chelsea e Milan devono prima sbrogliare la matassa di equivoci sorti negli ultimi giorni. In ogni caso a Pioli Ziyech piace, eccome”.

Zyech nell’ultima stagione al Chelsea, pur avendo un minutaggio non elevatissimo, ha messo a referto 39 presenze 6 go e 4 assist divisi tra Premier League, Champions League e Fa Cup. Il Napoli ci sta facendo un pensiero ma la valutazione del giocatore è molto alta. Intanto gli azzurri stanno lavorando pure su altri nomi per il centrocampo. Toma Basic sembra vicinissimo a vestire l’azzurro, mentre il Barcellona offre contropartite tecniche per Fabian Ruiz.

