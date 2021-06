Luciano Spalletti non vede l’ora di cominciare la sua avventura a Napoli. Il tecnico di Certaldo, a Luglio sarà presentato alla stampa insieme al suo staff, che vede il ritorno di due due fedelissimi di Sarri.

La redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, nel consueto appuntamento sui fatti di casa Napoli ha riportato alcune notizie sul nuovo staff tecnico di Spalletti:

“Ci saranno due grandissimi ritorni, il preparatore atletico Sinatti, che ha firmato il suo contratto e quello di Francesco Calzona, come vice dell’allenatore ex Inter. I due fedelissimi di Sarri, dunque, tornano a lavorare nel Napoli“.

La redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli ha poi aggiunto: “Il Napoli non è fermo, anzi ha le idee chiare e sta lavorando sul mercato per completare la rosa a disposizione dell’allenatore toscano. Spalletti potrà lavorare in simbiosi coi due professionisti che tanto bene avevano fatto con il tecnico di Figline sulla panchina partenopea. Con l’addio di Sarri verso il Chelsea, entrambi lasciarono la società azzurra, ma dopo tre anni tornano a lavorare con il Napoli. Luciano Spalletti in comune accordo con la società ha voluto arricchire lo staff con queste due figure che hanno firmato i loro contratti”.