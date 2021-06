Jorginho vuole tornare in Italia e Napoli è tra le priorità. Ad affermarlo è Joao Santos, agente del calciatore italiano che è impegnato gli Europei con la Nazionale di Mancini. A Radio Goal il procuratore fa sapere: “E‘ un punto di forza dell’Italia ed ha vinto la Champions League, merita queste soddisfazioni“. Ma si parla anche del futuro di Jorginho che avrebbe molto piacere a tornare in Italia: “In questo momento l’obiettivo è quello di terminare il contratto con il Chelsea, qualora non lo dovessero rinnovare allora si troverebbe un’altra soluzione. Lui – aggiunge l’agente – vorrebbe tornare in Italia, magari anche al Napoli“.

Jorginho a Napoli ha lasciato praticamente una parte del suo cuore. Il centrocampista rinato con Sarri dopo gli anni bui di Benitez ha trovato la sua consacrazione in maglia azzurra. Ancora di più è rimasto in ottimi contatti con tanti compagni di squadra, oltre che con i tifosi che continuano ad adorarlo. Il contratto di Jorginho con il Chelsea scade nel 2023 ed al momento non ci sono segnali per un rinnovo, anche se il giocatore è fondamentale nel gioco della squadra inglese. In ogni caso il ritorno al Napoli di Jorginho non è escluso, come ha fatto capire chiaramente anche il suo agente. Resta una ipotesi che non si concretizzerà al momento, ma la voglia di ritornare ad abbracciare il pubblico partenopeo c’è sempre ed il calciatore non lo ha mia nascosto. Intanto il Napoli continua a lavorare per il centrocampo della prossima stagione con Basic che sembra più vicino rispetto a qualche giorno fa. Il centrocampista dovrebbe essere uno dei primi rinforzi per il nuovo allenatore Luciano Spalletti.

