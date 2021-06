Napoli, uno storico ex collaboratore di Sarri nello staff di Spalletti

Francesco Calzona nello staff di Luciano Spalletti è l’idea su cui lavora il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il gruppo di lavoro del tecnico di Certaldo deve essere ancora completato per ora mancano ancora le comunicazioni ufficiali, ma i ‘sicuri’ sono il vice Domenichini, Baldini storico collaboratore tecnico e Cacciapuoti preparato e uomo della società azzurra. A questi si aggiunge il preparatore Francesco Sinatti pronto a ricomporre una parte di staff di Maurizio Sarri con Francesco Calzona che è stato il vice del tecnico toscano nel triennio napoletano. Secondo quanto riferisce Repubblica il Napoli ha contattato Calzona e sta verificando la possibilità di ingaggiarlo per le prossime stagioni al fianco di Spalletti.

Per Sinatti si è mosso addirittura il presidente Aurelio De Laurentiis in prima persona. I tanti infortuni della scorsa stagione sono sicuramente derivati dai tanti impegni ravvicinati, ma il patron ricorda ancora di come la squadra era ben preparata ai tempi di Sarri e quindi cerca di mettere sotto contratto il preparatore atletico. Per Calzona sarebbe un ritorno più che gradito. L’ex vice di Sarri non ha seguito l’allenatore né al Chelsea e né alla Juventus. Lo scorso anno era a Cagliari voluto da Di Francesco, ma non lo seguirà a Verona. Anche Corriere dello Sport conferma l’interesse del Napoli per Calzona che seguiva molto la fase difensiva del Napoli di Sarri.