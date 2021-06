Troppi infortuni al Napoli, De Laurentiis si è mosso per riportarlo in azzurro

Francesco Sinatti torna al Napoli, il preparatore atletico sarà nello staff tecnico di Spalletti. Per riportarlo in azzurro si è mosso direttamente Aurelio De Laurentiis, che ben ricordava la condizione dei calciatori azzurri ai tempi di Maurizio Sarri. Sinatti è stato uno dei punti di forza di quello staff che ha sfiorato la vittoria di uno scudetto ed una Europa League. La condizione degli azzurri in quegli anni è stata sempre invidiabile, con pochissimi infortuni muscolari, ecco perché il Napoli ha fatto di tutto per riportare Sinatti nello staff tecnico della SSCN.

Secondo quanto scrive Il Mattino, Sinatti era stato vicinissimo al rientro in Campania già ai tempi di Ancelotti. In quel caso la squadra invocava un tipo di allenamento atletico di verso, con maggiore intensità, con in testa ancora i risultati atletici conseguiti ai tempi di Sinatti e Sarri. Il preparatore atletico ora rientra con Spalletti. Per riportarlo in azzurro si è mosso direttamente Aurelio De laurentiis, dato che Sinatti era nello staff di Francesco Fariali al Fatih Karagumruk. Con Sinatti il Napoli cercherà di mettere un freno agli infortuni della scorsa stagione. Troppi i problemi muscolari per gli azzurri, complice anche una stagione stressante con tantissime partite ravvicinate.