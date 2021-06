Francesco Sinatti ritrova il Napoli, dopo il triennio con Sarri, le strade si separarono. Con Ancelotti prima e Gattuso poi, gli azzurri hanno fatto registrare una moltitudine di infortuni muscolari. Lo staff di Spalletti è stato scelto in sinergia con Aurelio De Laurentiis. Il patron ha voluto il ritorno di Sinatti. Durante l’esperienza del preparatore atletico con il Napoli di Sarri, il numero di infortuni muscolari era bassissimo a differenza di quanto accaduto con Ancelotti e Gattuso.

“De Laurentiis e Spalletti si sono venuti incontro anche nella definizione del nuovo staff tecnico: in parte selezionato di persona dal presidente (ci sarà il ritorno del preparatore atletico delle stagioni di Sarri, Francesco Sinatti) e in parte composto dai fedelissimi dell’allenatore toscano: Domenichini, Baldini, Pane e Iaia”.

SINATTI TORNA A NAPOLI

Francesco Sinatti, preparatore atletico del Napoli, che Sarri aveva già avuto con sé a Empoli. Aretino, 38 anni, in poco tempo è passato dalla Serie D con il Sansepolcro alla Serie A. Ed è diventato una sorta di “guru” della preparazione atletica. Ha saputo abbinare tradizione e innovazione, come l’utilizzo della cosiddetta crioterapia (lett. cura col freddo), che permette di recuperare più velocemente dopo un’intensa sessione di allenamento. Non a caso, durante il ritiro estivo di Dimaro, i calciatori del Napoli erano soliti immergersi nelle acque del torrente Noce a fine seduta. È inoltre un grande sostenitore dell’allenamento personalizzato, come confermato in un’intervista di qualche tempo fa:

“Bisogna adattare il lavoro in funzione delle caratteristiche dei giocatori. Sarebbe stupido portare avanti un’unica idea indipendentemente da chi trovi di fronte. Sul piano fisico andiamo quindi ad agire sulle caratteristiche del singolo, su quello tecnico tattico le sedute vengono organizzate in base ai ruoli in modo da contestualizzare l’allenamento su quanto poi il giocatore andrà a fare in partita. E anche la dieta è personalizzata: per questo ogni mattina, anche qui a Dimaro, pesiamo tutti i giocatori a digiuno”.