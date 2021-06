Javier Tebas, presidente della Liga, prospetta l’ipotesi di un’esclusione di Juventus, Real e Barcellona dalla Champions League. Tebas ai microfoni della trasmissione “El Golazo de Gol” su Gol Tv ha spiegato:

“Non so se il comitato della Uefa sanzionerà o meno i tre club della Superlega. Più che di una sanzione della Uefa dovrebbero essere spaventati per un’esclusione dalla Champions League”.

Il presidente della Liga ha inoltre aggiunto: “Real Madrid, Barcellona e Juventus hanno fatto innervosire parecchi club europei e istituzioni. L’idea della Superlega è da tempo un sogno di Florentino Perez, non un tema nato a causa del Covid-19. Il concetto non è morto, vogliono che tutto giri attorno ai grandi club e che le altre siano delle comparse”.

Già in passato, Tebas si era mostrato fortemente critico nei confronti del progetto, oltre che dei club spagnoli coinvolti nella lega.

La Uefa ha avviato un procedimento disciplinare per i tre club: “A seguito di un’indagine condotta dagli ispettori della Commissione Etica e Disciplinare della Uefa in connessione con il cosiddetto progetto Superlega, sono stati aperti dei procedimenti disciplinari contro Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC per una potenziale violazione del quadro normativo della Uefa”

