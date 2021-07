Rai Sport: “Emerson Palmieri, accordo col Napoli Via Insigne, due possibili sostituti”

Paolo Paganini esperto di calciomercato di Rai Sport ha parlato delle trattative in corso per il Napoli. Il club azzurro è apparentemente fermo, ma come tutti gli altri club sta aspettando il momento giusto per affondare il colpo. Emerson Palmieri per il Napoli è sempre il colpo di calciomercato più atteso e secondo Paganini il club azzurro ha “l’accordo col giocatore. Il terzino sinistro ha già parlato con Spalletti. Ovviamente bisogna trovare l’accordo anche con il Chelsea titolare del cartellino”.

Secondo Paganini nell’accordo che porta Emerson Palmieri al Napoli, potrebbe essere incluso anche un “ritorno di Bakayoko in azzurro. I club ne stanno discutendo”.

Futuro di Lorenzo Insigne

Tra i temi di estrema attualità c’è anche il futuro di Lorenzo Insigne. Il giocatore non trova l’accordo per il rinnovo di contratto: “Se non trova l’intesa con la società di De Laurentiis a febbraio può firmare a parametro zero con qualsiasi club. La situazione è molto complicata e deve essere risolta nel giro di qualche mese. Sostituti? Boga o Berardi potrebbero essere calciatori che andrebbero a sostituire bene l’attaccante nato a Napoli”.

