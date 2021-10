Manfredi: “Scudetto al Napoli? Sarei l’uomo più felice del mondo. Voglio la Coppa Maradona a Fuorigrotta”

Gaetano Manfredi, nuovo Sindaco di Napoli: “Ho sentito De Laurentiis sia prima delle elezioni comunali 2021 che dopo. Sarei Felice se il Napoli vincesse lo scudetto”.

MANFEDI SINDACO DI NAPOLI, SULLA COPPA MARADONA

Gaetano Manfredi, nuovo Sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro:

“Coppa Maradona tra Italia e Argentina a Fuorigrotta? “Sarebbe bellissimo, Diego è un Patrimonio del calcio mondiale. Il luogo ideale per essere disputata la coppa Maradona è Napoli, faremo di tutto affinché ciò avvenga.

Ho sentito il presidente Aurelio De Laurentiis, sia prima delle elezioni che dopo, mi sono confrontato con lui. Il Napoli rappresenta una delle grandi risorse della città. E’ una squadra competitiva, identitaria. Ha un patrimonio di tifosi in tutto il mondo. Il Comune sarà molto vicino alla società e al presidente, faremo insieme il massimo per la squadra”.

IL SINDACO SULLO SCUDETTO

“Scudetto al Napoli? “Sarei l’uomo più felice del mondo, il Sindaco di una città che vince il titolo. Sarebbe il sogno di una vita. Il Napoli meriterebbe una soddisfazione del genere”.

DOPO LE ELEZIONI COMUNALI 2021, MANFREDI SI PREPARA A CAMBIARE NAPOLI

Le lezioni comunali 2021 a Napoli hanno eletto Gaetano Manfredi Sindaco: Cosa deve aspettarsi la città?

“Sono stato eletto con grandi numeri, amo in maniera profondissima questa città e ci tengo a rappresentarla al meglio. Ho sofferto sempre tantissimo per la sottovalutazione strumentale della nostra Napoli. Le priorità? Soprattutto riaprire il Comune e riavviare la macchina amministrativa. Riaprire la Galleria Vittoria su tutti, i trasporti, sedere al tavolo di Roma e Bruxelles per fare il meglio per la nostra città”.

Come lavorerò nel 2022? “Abbiamo bisogno di far ripartire gli investimenti sulla città per creare lavoro e sviluppo, opportunità per i nostri giovani. Loro ci chiedono lavoro e una migliore qualità della vita. Hanno sostenuto la mia candidatura ed io lavorerò per loro, perché sono il futuro della città”.

De Iesu nella giunta Manfredi? “Antonio è una grande eccellenza della nostra città, è un amico carissimo. Mi auguro che lui sia disponibile, perché dobbiamo mettere in campo il meglio della città. Questa sfida non è di Gaetano Manfredi, ma di tutti i napoletani che vogliono tornare ai vertici della città”.

Ciro Borriello Assessore allo Sport? “E’ stato eletto in Consiglio Comunale, potrà dare un grande contributo alla città. E’ una persona che io stimo, potrà dare un contributo importante come consigliere”.

Turismo? “Sicuramente ci sarà un grande investimento ed una grande attenzione, ma non ci dobbiamo accontentare: il nostro è un turismo povero e disordinato, dobbiamo rendere Napoli la capitale del Turismo e fare in modo che diventi una delle grandi leve di crescita per la città”.