Napoli-Torino col pieno di tifosi: il Maradona ritorna a ruggire

Napoli-Torino con almeno trentamila tifosi, lo Stadio Maradona causa restrizioni non era mai stato così pieno in questa stagione. Aumenta la capienza degli stadi che passa dal 50% al 75%, un provvedimento quello del Governo Draghi che porta lo stadio Maradona di Napoli a poter ospitare circa 41 mila spettatori. Per Napoli-Torino al momento sono previsti 30 mila tifosi, ma il numero sembra destinato a crescere. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Per domenica la previsione è di almeno trentamila spettatori, da giorni sono esauriti i

biglietti delle Curve (per questo hanno aperto il settore inferiore della Curva B), stanno per terminare anche i Distinti superiori e aumentano sempre più le richieste per la Tribuna Nisida e Posillipo. Oltre trentamila spettatori, ma potrebbero esserne di più in base all’andamento delle prevendite nei prossimi giorni, vorrebbe dire Maradona quasi pieno nei limiti del consentito“.

In questa stagione c’è stata molta polemica per intorno ai tifosi presenti al Maradona. I gruppi organizzati del Napoli stanno protestando, a causa del regolamento d’uso troppo stringente che pone troppi limiti alla tifoseria. Tanto che nell’ultimo match di Europa League tra Napoli e Spartak Mosca i duecento tifosi russi hanno praticamente zittito lo stadio Maradona. Una questione che è ancora in essere e che difficilmente sembra poter essere risolta. Per la prossima gara di Europa League, invece, il Legia Varsavia non potrà avere tifosi al Maradona. Una decisione che ha scatenato l’ira della società polacca.