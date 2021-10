Legia senza tifosi a Napoli, la società: “E’ uno scandalo”

Napoli-Legia Varsavia di Europa League si giocherà senza i tifosi ospiti, questo ha scatenato l’ira della società polacca. A decidere sull’assenza dei tifosi provenienti dalla Polonia è stata la Prefettura di Napoli. Cosa che ha innescato anche un duro comunicato ufficiale da parte del Legia Varsavia:

Il Legia Varsavia informa che, nonostante gli sforzi del club per più di una settimana, le autorità italiane competenti hanno mantenuto la decisione di non vendere i biglietti ai cittadini polacchi per la partita Napoli -Legia Warszawa, che si svolgerà a Napoli il 21 ottobre. Consideriamo tali azioni del tutto ingiustificate e discriminatorie. I

l club si è subito attivato per consentire ai nostri tifosi di partecipare alla partita: si sono tenuti colloqui

tra i consigli di amministrazione dei club ed è stata inviata una lettera ufficiale alle autorità italiane competenti. Le attività del Club sono state sostenute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia e dall’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma.