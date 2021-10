Osimhen, viaggio in ritardo: oggi ritorna a pieno ritmo. C’è una conferma

Victor Osimhen oggi riprenderà ad allenarsi a pieno ritmo con il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Il giocatore nigeriano è arrivato con due giorni di ritardo sulla tabella di marcia e solo in giornata potrà lavorare con il gruppo. Gazzetta dello Sport scrive: “L’inconveniente dovuto al viaggio aereo di ritorno, era già stato comunicato dal giocatore al club subito dopo l’ultima partita giocata, domenica sera, contro la Repubblica Centroafricana. L’attaccante ha svolto una leggera seduta di allenamento e soltanto oggi pomeriggio si aggregherà al resto dei compagni“.

Il ritardo di Osimhen non comprometterà la sua presenza in campo con il Torino. Secondo quanto scrive Gazzetta, Osimhen sarà titolare in Napoli-Torino. Il nigeriano è in ottima forma e Luciano Spalletti difficilmente ne farà a meno. Il gol di Osimhen con la Nigeria conferma che l’attaccante è in grande ritmo ed il tecnico vuole sfruttare questo momento per dargli maggiore continuità possibile. Anche perché a gennaio dovrà sicuramente farne a meno, dato che Osimhen sarà convocato per Coppa d’Africa. Un problema non da poco che il Napoli sta provando ad aggirare, ma difficilmente riuscirà ad arrivare ad una soluzione. A quel punto Spalletti dovrà contare su Mertens e Petagna, altri due attaccanti che possono garantire affidabilità e gol.