Insigne sceglie Napoli: se salta il rinnovo ha una destinazione gradita

Lorenzo Insigne mette il Napoli in cima alle proprie priorità, il giocatore vorrebbe rinnovare con il club di De Laurentiis. Ovviamente ci sono discorsi economici da valutare. L’offerta del presidente del Napoli non soddisfa Insigne, ma il dialogo va avanti. Difficilmente De Laurentiis farà altre concessioni ed il tempo per limare l’accordo sta per scadere. Teoricamente il Napoli da febbraio in poi potrebbe perdere Insigne a parametro zero, basterebbe che il club interessato avvisasse il club attraverso una Pec.

Insigne vuole restare al Napoli, è il suo obiettivo primario ma secondo Corriere del Mezzogiorno ci sono anche altre prospettive. “Si guarda attorno (e chiunque probabilmente lo farebbe) ma senza farsi distrarre più di tanto. La sua priorità era e resta Napoli (recentemente ha anche fatto un investimento immobiliare in città importante) ma se così non dovesse essere, gradirebbe una destinazione sempre italiana, al massimo europea, in una squadra che risponda ai requisiti di top-squadra. Come dire: l’Inter (nel caso partisse Sanchez) sarebbe destinazione gradita. In Premier, sponda Tottenham, pure c’è interesse per lui. L’America, fa sapere il suo agente, è una meta lontana e ad oggi mai presa in considerazione“.

Calciomercato Napoli: attenzione alle scadenze

Ma il Napoli non ha solo Insigne in scadenza di contratto, ci sono altri 5 giocatori nelle stesse condizioni del capitano azzurro. Il club di De Laurentiis alla fine della scorsa stagione ha già perso Maksimovic e Hysaj a parametro zero. Inoltre ci sono anche altri nodi da sciogliere come il rinnovo di Alex Meret. Il portiere è in continuo ballottaggio con David Ospina e questo sta complicando la sua esperienza azzurra. L’agente di Meret chiede maggiore spazio, ma anche in questa stagione si ritrova a dover sudare per un posto da titolare. A questo punto il Napoli dovrà capire cosà vorrà fare in futuro col portiere ex Spal che ha il contratto in scadenza nel 2023.