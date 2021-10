Perillo: “Mi preoccupa la Coppa d’Africa, mancheranno tre top player”

Antonello Perillo, dirigente del Tgr Campania, fa il punto sul Napoli che domenica sfida il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. Negli ultimi giorni si è parlato molto del rinnovo di contratto di Insigne, ma anche della possibilità che il capitano del Napoli possa giocare in MLS. Perillo su questa questione dice: “Non penso che andrà lì a giocare, per il suo valore merita di finire la carriera a Napoli o addirittura in una squadra di un livello superiore“.

Perillo parla anche del turnover e aggiunge: “Adesso è costretto a farlo anche perché la squadra gli scoppierebbe tra le mani, Ospina-Meret è il ballottaggio che meno mi importa visto che fanno meno chilometri a partita, in altri ruoli è fondamentale“. Si parla anche di Lozano, calciatore che spesso è in ballottaggio con Politano: “Lozano è quasi nel pieno della forma fisica e non solo si può alternare con Politano ma in alcuni casi anche con Insigne“.

Il Napoli dovrà comunque pensare come sostituire alcuni calciatori importanti per la squadra. Questo perché Osimhen, Koulibaly e Anguissa andranno a giocare in Coppa d’Africa. “Mi preoccupa – dice Perillo – non perché il Napoli non abbia giocatori ma starebbero fuori le 3 colonne di questa squadra vale a dire Koulibaly, Anguissa e Osimhen senza dimenticare l’ottimo Ounas“.

