Infortunio Ounas, la sosta come alleata: ecco quando torna in campo

L’infortunio di Adam Ounas terrà fuori l’attaccante algerino per tre settimane, il calciatore si è fermato per un problema al retto femorale. Prima di Fiorentina-Napoli è arrivata la ‘sentenza’ degli esami strumentali per Ounas, che hanno evidenziato: “Distrazione di primo grado al retto femorale destro“. Tradotto Ounas resta fuori per infortunio per 3 settimane. Una perdita importante per Spalletti che conta molto sul calciatore. Fino ad ora l’attaccante è stato utilizzato come cambio per fare da guastatore, quando le difese avversarie erano più stanche. Ma la fiducia del tecnico l’ha sempre avuta e sperava di cominciare qualche match da titolare.

Ora dovrà attendere e riprendersi al meglio, lavorando al Konami Training Center di Castel Volturno. Come scrive Corriere dello Sport la sosta sarà un’alleata di Ounas per recuperare dall’infortunio. Si gioca tra due settimane a causa delle Nazionali. Quindi ci sarà una partita in meno da saltare. Il ritorno dell’algerino in campo è previsto prima della prossima sosta. La stagione comunque è molto lunga e ci sarà tempo e modo per Ounas di trovare spazio nel Napoli. Anche perché il tecnico ha dimostrato di non tenere fuori praticamente nessuno. Il turnover in campo di Spalletti dà fiato e spazio ogni elemento della rosa.