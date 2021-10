Il Napoli con la maglia Armani per Halloween, le prime foto in rete

Il Napoli con il Torino presenterà la nuova maglia Armani per Halloween sul web ci sono già alcune foto della grafica speciale. Non c’è ancora l’ufficiale ma sui siti specializzati viene scritto che gli esperti di TutelaMagliaNa possono già rivelare come sarà la maglia di Halloween che verrà presentata in occasione della sfida Napoil-Torino al Maradona.

Le foto della maglia del Napoli di Halloween stanno facendo già il giro del web, anche se la presentazione ufficiale ci sarà il 17 ottobre 2021. I giocatori del Napoli faranno l’ingresso in campo con questa casacca speciale che è stata pensata come strategia di marketing e verrà venduta in soli 1926 esemplari, come specificato sul sito della SSCN. C’è grande attesa tra i tifosi per vedere questa nuova casacca. Le foto della maglia del Napoli che girano sul web mostrano una casacca nera con bordi e colletto rosso, così come lo sponsor Lete. La casacca di Halloween firmata da Armani presenta delle grafiche di ragnatela così come da tradizione per questo giorno particolare. Ovviamente bisognerà attendere di vedere quella ufficiale, ma pare che le prime grafiche siano molto riconducibili a quelle che indosseranno Insigne e compagni. Sicuramente una buona iniziativa di marketing per il club azzurro che in questi anni è cresciuto molto da questo punto di vista. Il club partenopeo ha stipulato accordi con Konami e Amazon. L’arrivo di Armani nella produzione delle maglie non fa altro che aumentare il prestigio.

Maglia Halloween Napoli: le prime foto