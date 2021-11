Ufficiale: Xavi Hernandez nuovo allenatore del Barcellona. L’annuncio è arrivato attraverso i profili social della società spagnola. La notizia era nell’aria oramai da tempo, si era oramai capito che la società spagnola era pronta a puntare su uno dei suoi ex calciatori più rappresentativi per rilanciare il progetto. Il Barcellona sta vivendo un momento di crisi, sia in termini di classifica che economici. Il progetto Superlega con Agnelli ed il Real Madrid per ora è in standby ed anche i risultati sono pessimi. Basti pensare che il Barcellona attualmente è al nono posto in Liga a 9 punti dalla prima posizione in classifica, occupata dalla Real Sociedad.

Barcellona: cambia l’allenatore

Il Barcellona con Xavi allenatore vuole rilanciare il progetto. Sicuramente partendo dal basso e dalle idee, dato che il club per motivi economici ha dovuto abbassare pesantemente il tetto degli ingaggi. Il Barcellona, già pesantemente indebitato, in relazione alla spesa per gli ingaggi della stagione 2021-22 ha visto dunque il suo tetto salariale scendere a 97,9 milioni di euro, da 382 milioni di euro a gennaio, secondo i dati forniti dalla Liga. Xavi da nuovo allenatore del Barcellona avrà una missione importante, riuscire a riportare la squadra blaugrana in vetta al campionato spagnolo. Cercando al tempo stesso di dare impulso alla cantera, vera fucina di talenti da cui il Barcellona può trovare giocatori che possono poi fare la differenza nel presente e nel futuro, ma con un ingaggio più basso rispetto ai top player. Con questa mossa il club spagnolo prova a conquistarsi anche un posto agli ottavi di finale di Champions League. Attualmente gli spagnoli sono al secondo posto del Gruppo E con 6 punti dietro al Bayern Monaco che ha 12 punti. Ma il Barça deve guardarsi soprattutto alla spalle dato che c’è il Benfica che insegue con 4 punti in classifica.