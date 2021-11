Napoli su Nandez, il Cagliari pronto a venderlo: le cifre

Il Napoli cerca Nahitan Nandez, obiettivo di calciomercato degli azzurri che seguono con interesse il centrocampista del Cagliari. La classifica dei sardi non aiuta a trattenere i calciatori di primo livello, l’ultimo posto in classifica è duro da digerire ecco perché Nandez si allontana sempre di più dal Cagliari. Inoltre nell’ultimo periodo il calciatore non riesce a trovare nemmeno la giusta collocazione in campo e questo è un ulteriore stimolo per andare via.

Anche Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli sia sulle tracce di Nandez e scrive: “Le pretendenti, dopotutto, non mancano. Inter in testa, considerato che i nerazzurri non hanno mai perso di vista Nandez, ma non solo visto che sia il Napoli che la Roma restano vigili sul giocatore sudamericano. Ma non è da escludere la pista inglese, un campionato che potrebbe ulteriormente esaltare le caratteristiche del Leon, che sembra destinato a finire di nuovo al centro di un’asta“.

Calciomercato: Napoli su Nandez, le richieste del Cagliari

Ovviamente il club sardo cercherà di monetizzare al massimo l’uscita di Nandez che può andare via durante il calciomercato di gennaio. Il Cagliari non cederà facilmente il suo calciatore, anzi Giulini ha una richiesta economica molto elevata. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Il Cagliari resterà alla finestra e, valutata la classifica, deciderà se cederlo o meno. In caso di partenza, l’obiettivo del club è quello di monetizzare al massimo per poi comprare rinforzi da affidare a Mazzarri. Resta da capire su quale base partirebbero le trattative. Difficile avvicinarsi troppo a quei trentacinque milioni di valutazione, molto vicina alla clausola rescissoria del contratto del giocatore, le pretese del Cagliari potrebbero abbassarsi (ma non troppo) per facilitare la sua partenza e per canalizzare risorse fresche nelle casse rossoblù“.