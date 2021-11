Pedullà: “Insigne-Napoli, situazione compromessa.Vi rivelo un retroscena sul capitano”

Alfredo Pedullà e Michele Criscitiello a SportItalia hanno riportato le ultime sul rinnovo di Insigne con il Napoli.

PEDULLÀ SUL FUTURO DI INSIGNE A NAPOLI

Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora avvolto dalle nubi. La permanenza del capitano, secondo la radio ufficiale è sicura, ma l’agente del talento di Frattamaggiore la pensa diversamente. Negli studi di SportItalia, l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà alla domanda di Michele Criscitiello sul futuro di Inisgne ha spiegato:

“La situazione relativa al capitano del Napoli mi sembra compromessa. Le parole del procuratore di Insigne “Il Napoli non ha offerto cinque milioni per il rinnovo così come riporta qualche testata giornalistica, ma poco più della metà”, non mi giungono nuove”.

Alfredo Pedullà ha poi svelato un retroscena: “La situazione Insigne era critica già un anno fa. La società azzurra e il capitano non avevano giunto l’accordo sulle cifre e da allora non si sono registrati passi in avanti”.

“Si sa già come andrà a finire. Lorenzo Insigne sembra ormai destinato a lasciare il sodalizio campano”, ha sentenziato Criscitiello.