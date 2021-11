Sky – Di Marzio: “Il Napoli lavora per prendere un terzino. Una squadra ha offerto una barca di soldi ad Insigne”

Il calciomercato del Napoli visto da Gianluca Di Marzio: “La società azzurra cerca un terzino sinistro, arrivata una proposta ad Insigne“. Secondo l’esperto di calciomercato fa sapere la società partenopea si sta “sta muovendo, Spalletti non ama le rose extra large, si tratta di un allenatore molto aziendalista“.

A Radio Punto Nuovo, Gianluca Di Marzio svela un interesse concreto della Mls per Insigne: “Ci sono pretendenti per Insigne, È ovvio che sia un giocatore attenzionato in Italia ed all’estero. So che c’è una squadra della MLS che gli offre una barca di soldi. Poi, dipende dalla scelta che farà lui, ci sono certe storie d’amore che non dovrebbero finire mai“. L’agente di Insigne ha smentito trattative un approdo in Mls ma non ha chiuso le porte ad una partenza di Insigne da Napoli. Al momento le parti sono distanti con Insigne e De Laurentiis che restano sulle loro posizioni.

Calciomercato Napoli: terzino sinistro, le ultime notizie

In chiusura Di Marzio fa sapere che il Napoli si sta muovendo per un “terzino sinistro“. In questo senso oggi ha parlato anche l’agente di Mandava, calciatore molto spesso è stato accostato alla società azzurra. Ma non è l’unico calciatore sul taccuino di Giuntoli che monitora altre due frecce per la fascia mancina. Altro nome molto chiacchierato in termini di calciomercato è Boga che piace al Napoli oramai da tempo e che potrebbe essere il sostituto di Insigne.