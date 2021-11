Agente Mandava: “Osimhen gli racconta cose meravigliose di Napoli. Con Giuntoli parliamo anche di altri calciatori”

L’agente di Reinildo Mandava, Manuel Tomas, ha commentato le voci di mercato sul Napoli e il terzino, del Lille.

“Molte società mi stanno chiamando per parlare della sua situazione, essendo a scadenza di contratto a giugno. Diversi club ci stanno contattando, c’è stato qualche approccio, ma Reinildo è un grande professionista e pensa solo alla sua squadra attuale, il Lille.

Possibilità che rinnovi? Nel calcio, mai dire mai. Ad oggi, non ha ancora rinnovato, ma ogni giorno, lo sapete, può esserci una sorpresa. Nel calcio, come dicevo, non c’è certezza. Non c’è nessuna chiusura; vediamo cosa succede”.

L’agente di Mandava ha poi aggiunto: “Cosa pensa Reinildo della Serie A e del Napoli del suo ex compagno di squadra Victor Osimhen? Reinildo guarda a diversi campionati e sa che la Serie A è uno dei migliori al mondo. Segue anche Liga e Premier, ma ama la Serie A. Osimhen è un suo caro amico e gli ha raccontato cose bellissime su Napoli, vi si trova benissimo. La mia opinione personale, e ribadisco che è una mia idea, è che la piazza di Napoli abbia un grande fascino perché vi ha giocato Diego Armando Maradona, il più grande di sempre”

“Reinildo via dal Lille a gennaio?”, l’agente di Mandava ha spiegato: “Mai dire mai. Nel calcio devi sempre essere pronto a tutto. Reinildo potrebbe anche lasciare il Lille a gennaio, ma dipenderebbe da determinate condizioni. Ad oggi, l’unica cosa sicura è che ha un contratto in essere con il Lille”.

L’agente di Mandava parla del Napoli: “E’ successo qualcosa con il club partenopeo nelle scorse sessioni di mercato? Reinildo era il loro primo nome per il mercato estivo? Il passato è già passato e pensiamo al futuro. Quel che posso dire è che Reinildo ha una grande mentalità ed ama la sua famiglia. Ha due figli, è una persona eccezionale e che ama crescere facendo uno step alla volta”.

Un chiarimento sul ruolo di Reinildo Mandava: “E’ un terzino che sa difendere? Non è un terzino sinistro, lui è un’ala. Se però vuoi coprirti, allora sa anche difendere”.

L’agente di Mandava parla del rapporto con Cristiano Giuntoli: “Lo conosco, certo. E’ un grande professionista. Se ci siamo parlati di recente? Ne ho avute tante, di chiamate, con lui. E non solo per parlare di Reinildo. Bellissima persona, uno dei migliori direttori sportivi che conosco sul piano umano e non solo. Gli parlo di vari calciatori”,

E’ stato convocato dalla sua Nazionale, il Mozambico. Per lui è importante far parte della lista dei calciatori arruolati dal suo CT. Non è una grande Nazionale, ma per lui è sempre fonte di orgoglio poter difendere i colori del suo paese. Ha concluso Manuel Tomas.