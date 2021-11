TUTTOSPORT – Boga al posto di Insigne: le cifre sono giuste per il Napoli

Jeremie Boga per sostituire Lorenzo Insigne è la prospettiva di calciomercato del Napoli che può perdere il suo capitano. Oramai sembra sempre più complicato che il club azzurro riesca a trovare l’accordo per sottoscrive una nuovo contratto con il capitano del Napoli. De Laurentiis ha idee chiare sulla strategia da adottare con Insigne e non farà nessuna deroga. Anche l’agente del calciatore ha preso posizione e non è disposto a tornare indietro. L’offerta al ribasso del Napoli non piace a Pisacane, quindi se non ci saranno cambiamenti non sarà firmato il nuovo contratto.

Boga al Napoli: ultime notizie di calciomercato

Ed allora si pensa ad un eventuale sostituto di Insigne, Boga sembra l’uomo giusto anche perché ha un ingaggio contenuto, perfetto per le casse del Napoli e per De Laurentiis che vuole contenere la spesa del monte ingaggi. Ecco quanto scrive Tuttosport.