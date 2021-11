Chiellini appoggia la Superlega e dice “no” al Var, Pistocchi “Gravina intervenga”

Giorgio Chiellini ha appoggiato la Superlega e fatto sapere che eliminerebbe il Var, un comportamento che non è piaciuto a Maurizio Pistocchi. Il capitano della Juventus, durante il ritiro della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in interviste a Dazn e Rai. In questi due appuntamenti Chiellini, intervistato come capitano della Nazionale italiana di calcio, ha appoggiato il progetto della Superlega in cui c’è la Juventus e fatto sapere che potendo eliminerebbe il Var.

Maurizio Pistocchi a Radio Punto Nuovo ha detto: “Gravina aveva minacciato la Juventus di escluderla dal campionato entro il 28 giugno se non fosse uscita dalla Superlega, ma visto anche il comportamento del tribunale di Madrid si è fermato tutto. Trovo molto discutibile il comportamento di Chiellini che smentisca il comportamento della sua stessa federazione mentre si trova il ritiro come capitano della Nazionale. Quale smentire i quello che ha detto Chiellini. Per carità, in questo paese c’è libertà di opinione. Se Chiellini pensa che la soluzione ai debiti della Juventus sia la Superlega, è libero di farlo, ma non quando rappresenta la Nazionale. Il calcio italiano è gestito male in tutti i livelli“.

Caos arbitri in Serie A

Il giornalista è intervenuto anche sulle promesse di Trentalange. Il nuovo capo dell’Aia si era presentato con la voglia di fare grande chiarezza, promettendo interviste agli arbitri. Alla fine l’unica cosa prodotta fino ad ora è una sorta di intermediario con i club di Serie A e B. “Trentalange aveva annunciato la rivoluzione degli arbitri che parlano con i media. Parla Orsato, succede un caos e si chiude tutto. Rocchi dice che va tutto bene, la gente ride quando parla di soli 8 errori in 12 giornate, perché non c’è nessuna corrispondenza tra quello che dice e quello che la gente vede. Questi sono nudi e raccontato a tutti che abbiamo dei fuoriclasse: nell’ultima tornata arbitrale nelle gare di coppe europee sono stati convocati solo due arbitri italiani“.