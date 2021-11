Italia agli spareggi per i Mondiali 2022, torneo duro ecco come funziona

l’Italia pareggia con l’Irlanda del Nord e per andare ai Mondiali del 2022 dovrà passare per gli spareggi che si giocheranno a marzo.

Gli azzurri, chiudono al secondo posto il proprio girone di qualificazione diretto la Svizzera. l’Italia non è riuscita a segnare nemmeno un gol all’Irlanda del Nord. Mancini ci ha provato con Insigne centravanti , ma un esperimento fallito.

Spareggi Italia: come funziona

Negli occhi e nel cuore dei tifosi dell’Italia c’è ancora il doppio confronto con la Svezia, che escluse l’Italia dai Mondiali del 2018 in Russia. Rispetto a quella doppia partita la formula è completamente cambiata.

In questo caso gli spareggi consistono in tre ‘Final Four’ che si giocheranno tra dieci squadre che si sono qualificate seconde e due squadre che provengono dalla Nations League (Australia e Repubblica Ceca)

Le Nazionali saranno divise tra sei teste di serie e sei non-teste di serie, a seconda del punteggio e della differenza reti nel girone, per poi essere ulteriormente divise in questi tornei da quattro squadre, dai quali uscirà fuori un solo vincitore: 12 squadre, per tre posti soltanto.