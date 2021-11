Bargiggia: “Insigne, nuova offerta di De Laurentiis”: Le cifre e i dettagli

Nuova offerta di De Laurentiis a Insigne. Lo rivela Paolo Bargiggia. secondo il giornalista le parti si starebbero adesso avvicinando.

DE LAURENTIIS-INSIGNE ARRIVA UNA NUOVA OFFERTA

Lorenzo Insigne-De Laurentiis, nuova offerta per i rinnovo con il Napoli. Secondo il giornalista Paolo Bargiggia arrivano i primi segnali sono di apertura da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di Lorenzo Insigne“.

Il giornalista ai microfoni di 1 Station Radio durante il programma 1 Football Club, condotto da Luca Cerchione e prodotto da Il Sogno nel Cuore, ha parlato di una nuova offerta del Napoli per il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Bargiggia, Insigne e il Napoli si starebbero adesso avvicinando, con il patron De Laurentiis che avrebbe fatto un passo verso le richieste di ingaggio dell’agente del capitano del Napoli, diminuendo la distanza tra domanda ed offerta (5-6 milioni a stagione).

“Relativamente alle cifre messe sul piatto dal Napoli si è registrata un’apertura del presidente, rispetto a quanto l’agente di Lorenzo aveva detto nei giorni scorsi parlando di un’offerta con decurtazione del 50%. Tutti, dopo essersi lanciati in previsioni troppo alte, hanno dovuto ridimensionare le somme in questione, scrivendo di una proposta da 2,5 milioni. Oggi, invece, sembra che De Laurentiis arrivi ai 3 milioni fissi più bonus; bonus vicini al mezzo milione“.

Bargiggia ha poi aggiunto: I bonus iniziali erano alti e complicati, mentre adesso si tratta di bonus più fattibili e facili da raggiungere. Per il resto, non esistono proposte ‘monstre’ da 5-6 milioni per tre anni. Capiremo se Insigne vorrà accettare, da gennaio in poi, di guadagnare un po’ meno o se, invece, preferirà tentare un’avventura negli Stati Uniti e chiudere la carriera altrove”, ha concluso Paolo Bargiggia.