De Maggio: Napoli su Lucca del Pisa. Fissato il prezzo dell’attaccante. A Torino si mangiano le mani

Il Napoli su Lorenzo Lucca attaccante del Pisa lo rivela Valter De Maggio, il giornalista parla anche delle cifre.

LORENZO LUCCA NEL MIRINO DEL NAPOLI

Lorenzo Lucca finisce nel mirino del Napoli. 21 anni, piemontese, alto praticamente due metri, con Ibra come idolo e la Serie A come obiettivo. Partito dai dilettanti, dopo il Torino , e poi di nuovo la risalita in B in una città, dice, “che mi ha dato tantissimo”. D’altronde è questione di famiglia, visto che 25 anni fa anche suo padre Federico , con la maglia del Saluzzo , nel ruolo di difensore centrale giocò all’Arena fermando il Pisa 1-1.

Chissà se avrebbe mai immaginato che, 25 anni dopo, sarebbe toccato a suo figlio, a parti invertite, diventare protagonista in Toscana . Negli ultimi giorni, sono stati tre i club italiani che hanno pressato maggiormente l’agenzia che cura Lorenzo Lucca: Napoli con Cristiano Giuntoli che ha chiesto informazioni a più riprese.

Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, ha parlato dell’interesse del Napoli per Lucca nel corso dei Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Napoli:

“Il Torino si sta mangiando le mani e anche qualche altra cosa. Lo aveva nelle giovanili, ma se l’è lasciato scappare. Ora ci sono tante big sul centravanti, tra queste anche il Napoli. Ma il Pisa spara alto: vuole circa venti milioni di euro per lasciarlo andare via: davvero tanti per un giovane”.

Non c’è solo il Napoli su Lorenzo Lucca. Dalla Bundesliga, in particolare, si sono manifestati diversi interessi. Su tutti quello del Lipsia, sempre pronto a scommettere sui giovani di talento. Qualche osservatore per conto del Borussia Dortmund si è mosso: ma, ci sono anche altre realtà tedesche pronte al blitz.