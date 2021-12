Il Napoli ci prova per Noussair Mazraoui. Giuntoli sta pensando di anticipare la trattativa e portare il giocatore da Spalletti già da gennaio.

IL NAPOLI FA SUL SERIO PER NOUSSAIR MAZRAOUI.

Il Napoli prova ad affondare il colpo Noussair Mazraoui. Cristiano Giuntoli prova a fare il colpo già per il mercato di gennaio. Mazraoui può giocare come esterno destro ma anche come centrocampista centrale all’occorrenza. Il Napoli si è mosso per tempo ed ha messo le basi per strappare Mazraoui alla concorrenza, dato che piace anche a club come la Juventus.

Visti i tanti infortuni, ma anche la necessità di fare rifiatare qualche giocatore, tipo Di Lorenzo che fino a qui le ha giocare tutte, il Napoli sta pensando di anticipare il colpo di mercato Mazraoui.

Il giocatore marocchino è di proprietà dell’Ajax ed a 24 anni è un prospetto molto importante, per il presente e per il futuro. Il contratto di Mazraoui con l’Ajax scade nel 2022, qui da febbraio in poi può già firmare con qualsiasi altro club. Ecco perché Giuntoli sta pensando di anticipare la trattativa e portare il giocatore a Napoli già da gennaio. Un affare molto simile a quello di Mandava, altro obiettivo sensibile del mercato azzurro, affare molto importante per Spalletti che fino ad ora sulla fascia sinistra di difesa sta puntando solo su Mario Rui.