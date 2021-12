Lo Juventino Tacchinardi: “Mi auguro che l’Atalanta batta il Napoli”

L’ex juventino Tacchinardi spera in una vittoria dell’Atalanta nella gara di campionato contro il Napoli che si terrà allo stadio Diego Armando Maradona.

TACCHINARDI SU NAPOLI-ATALANTA

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus e dell’Atalanta, ai microfoni di TMW ha parlato della sfida tra la squadra di Gasperini e il Napoli. Tacchinardi ha analizzato la prossima giornata del campionato di Serie A, sperando in un passo falso degli azzurri.

“Napoli-Atalanta partita chiave? “Il Napoli ha principi ben definiti, ognuno sa cosa fare. Ma l’assenza di Koulibaly è dura. Fisicamente contro Zapata puoi andare in difficoltà. Chi è vicino a Koulibaly rende tanto, senza di lui hai una coppia di centrali che può faticare“.

Inter, Atalanta e Napoli: da chi si aspetta una risposta forte in chiave Scudetto?

“Mi auguro una super-Atalanta, che ribalterebbe il campionato e lo farebbe diventare ancor più emozionante. Spero che vinca per dare un segnale alla Serie A”.

Appare ovvio che Tacchinardi faccia il tifo per l’Atalanta nella gara contro il Napoli, visti i trascorsi in maglia bianconera e soprattutto considerato il fatto che è cresciuto nel settore giovanile del club di Bergamo. Con l’Atalanta, Tacchinardi ha anche debuttato in Serie A salvo poi accasarsi alla Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA

Napoli alle prese con gli infortuni di Koulibaly, Fabian Ruiz ed Insigne. Il senegalese ne avrà almeno per 4-5 settimane, forfait anche del centrocampista spagnolo e del capitano azzurro. In difesa toccherà a Juan Jesus, mentre a centrocampo e sulla trequarti possibile l’impiego di Demme accanto a Lobotka, con Ounas e Lozano a supporto di Mertens insieme a Zielinski.

Nell’Atalanta Zappacosta potrebbe far rifiatare Hateboer, fresco di rientro dopo il lungo stop, mentre un super Pasalic supporterà l’ex Duvan Zapata insieme ad uno tra Ilicic, Malinovskyi (favorito) e Pessina. Palomino verso una maglia in retroguardia, inizialmente in panchina Muriel.