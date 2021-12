Infortuni Napoli: tutti i tempi di recupero da Koulibaly a Insigne

Gli infortuni al Napoli preoccupano molto, con l’Atalanta possono essere sette gli indisponibili per Luciano Spalletti. I tempi di recupero dei vari infortuni sono variabili. Osimhen è il calciatore che resterà fuori più a lungo. L’attaccante vuole tornare in anticipo ecco perché per Osimhen si prevede l’utilizzo di una maschera. Ovviamente anche con il supporto non è detto che possa rientrare prima dei 90 giorni previsti, tutto dipenderà dalle visite di controllo e dalla reazione del corpo. Ma spaventa anche l’assenza di Koulibaly che può restare fuori 6 settimane. Qualche Speranza c’è per Insigne e Fabian Ruiz, che addirittura potrebbero essere convocati con l’Atalanta.

Napoli: in tempi di recupero dopo gli infortuni